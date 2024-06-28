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Прохорова Акилина Никитина

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Прохорова Акилина Никитина
Тип записи
о рождении
Номер записи
839-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.01.1915
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
06.01.1915
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1399, лист: 309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Меркулова Татьяна Васильева
Отец - Меркулов Василий Зотиков, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Меркулова Евгения Никитина (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Прохоров Кирилл Никитин, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Прохорова Акилина Никитина, крестьянская девица (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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