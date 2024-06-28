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Кусков Павел Косьмин

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кусков Павел Косьмин
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
834-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.12.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
15.12.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 471
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Кусков Павел Косьмин
Отец - Кусков Косьма Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Кускова Пелагея Прокопьева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Фомина Ольга Григорьева, крестьянская жена (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Швырков Арсений Прокопьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Фомин Василий Егоров, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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