Филин Матвей
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Филин Матвей
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 814-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 03.08.1914
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 03.08.1914
- Священнослужители
- приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 466
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Филин Матвей
Мать - Филина Анна Фомина, крестьянка (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Родин Алексей Григорьев, крестьянин (д. Малахово, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Самошина Ирина Максимова, крестьянская дочь (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Самошин Максим Григорьев, крестьянин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Примечание: внебрачный
- Примечание / Дополнительно
- внебрачный
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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