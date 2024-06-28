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Филин Матвей

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Филин Матвей
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
814-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.08.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
03.08.1914
Священнослужители
приходской священник Сергей Полянский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 466
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Филин Матвей
Мать - Филина Анна Фомина, крестьянка (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Родин Алексей Григорьев, крестьянин (д. Малахово, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Самошина Ирина Максимова, крестьянская дочь (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Самошин Максим Григорьев, крестьянин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Примечание: внебрачный
Примечание / Дополнительно
внебрачный
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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