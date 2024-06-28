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Кошелькова Ирина Васильева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошелькова Ирина Васильева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
807-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.04.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
08.04.1914
Священнослужители
заштатный священний Алексей Введенский , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 463
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Кошелькова Ирина Васильева
Отец - Кошельков Василий Миронов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Кошелькова Пелагея Яковлева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошельков Прокопий Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошелькова Агрипина Миронова, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Кошельков Мирон Иванов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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