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Михайлина Мария Федорова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Михайлина Мария Федорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
804-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.03.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
23.03.1914
Священнослужители
, псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 463
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Михайлина Мария Федорова
Отец - Михайлин Федор Стефанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Михайлина Анна Егорова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кусков Иван Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Минкина Пелагея Егорова, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Минкин Иван Марков, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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