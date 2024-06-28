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Максимова Серафима Афанасьева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Максимова Серафима Афанасьева
Тип записи
о рождении
Номер записи
795-р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.01.1914
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
09.01.1914
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1437, лист: 461
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Максимов Павел Алексеев
Отец - Максимов Алексей Стефанов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Максимова Серафима Афанасьева (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Максимов Арсений Адрианов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Меркулова Александра Афанасьева, крестьянская девица (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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