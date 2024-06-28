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Иванова Параскева Флегонтова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Иванова Параскева Флегонтова
Тип записи
о рождении
Номер записи
792-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.12.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
29.12.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 57
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Левина Татьяна Петрова
Отец - Левин Петр Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Левина Ирина Павлова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Иванова Параскева Флегонтова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Левин Константин Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Иванов Владимир Корнилиев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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