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Панасюк Емельян Прокопьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Панасюк Емельян Прокопьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
780-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.10.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Рудка, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.
Дата крещения
06.10.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 55
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Панасюк Сергей Николаев
Отец - Панасюк Николай Дамианов, крестьянин (с. Рудка, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.)
Мать - Панасюк Наталия Федорова (с. Рудка, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.)
Воспр. - Демченко Наталия Иванова, крестьянка (с. Рудка, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.)
Воспр. - Панасюк Емельян Прокопьев, крестьянин (с. Рудка, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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