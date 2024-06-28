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Герасимова Анисия Яковлева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Герасимова Анисия Яковлева
Тип записи
о рождении
Номер записи
770-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.07.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
14.07.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 52
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Мосин Владимир Иванов
Отец - Мосин Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Мосина Пелагея Яковлева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Герасимова Анисия Яковлева, крестьянка (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Мосин Федор Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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