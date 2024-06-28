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Григорьева Пелагея Евграфова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Григорьева Пелагея Евграфова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
766-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.05.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Нижняя Баланда, Старо-Мокшинская вол., Чистопольский у., Казанская губ.
Дата крещения
10.05.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 51
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Григорьева Пелагея Евграфова
Отец - Григорьев Евграф Григорьев, крестьянин (д. Нижняя Баланда, Старо-Мокшинская вол., Чистопольский у., Казанская губ.)
Мать - Григорьева Евфросиния Спиридонова (д. Нижняя Баланда, Старо-Мокшинская вол., Чистопольский у., Казанская губ.)
Воспр. - Иванушкин Ананий Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Родионова Параскева Федорова, крестьянская девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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