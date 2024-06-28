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Родионов Димитрий Ананьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Родионов Димитрий Ананьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
748-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
09.02.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
10.02.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Азарушина Евдокия Петрова
Отец - Азарушин Петр Федоров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Азарушина Параскева Димитриева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошельков Антон Федоров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Родионова Феодосия Авраамова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Родионов Димитрий Ананьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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