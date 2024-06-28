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Михайлин Иван Стефанов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Михайлин Иван Стефанов
Тип записи
о рождении
Номер записи
746-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.02.1913
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
02.02.1913
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1398, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Михайлина Анна Иванова
Отец - Михайлин Иван Стефанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Михайлина Евдокия Алексеева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Жучков Георгий Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Родионова Екатерина Назарьева, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Родионов Иван Максимов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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