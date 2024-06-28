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Киреева Матрона Семенова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Киреева Матрона Семенова
Тип записи
о рождении
Номер записи
726-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.09.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
16.09.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 8 (147)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Киреев Михаил Стефанов
Отец - Киреев Стефан Иванов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Киреева Матрона Семенова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Боровков Гавриил Иванов, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Киреева Мария Семенова, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Киреев Евфимий Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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