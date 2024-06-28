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Коршунков Павел Петров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Коршунков Павел Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
719-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.07.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
19.07.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 7 (146)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Соколова Наталия Макариева
Отец - Соколов Макарий Никитин, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Соколова Параскева Семенова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Коршунков Павел Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кочеткова Евфимия Феодосьева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кочетков Иван Сергеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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