Черников Алексей Михайлов
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Черников Алексей Михайлов
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 703-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 18.03.1912
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Нас. пункт приписки
- с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 19.03.1912
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 4 (143)
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Черников Алексей Михайлов
Отец - Черников Михаил Григорьев, приходской священник (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Черникова Лидия Петрова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Богоявленская Евфросиния Иванова, вдова священника (с. Старчиково, Ивановская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Черников Иоанн Григорьев, священник (с. Клекотки, Клекотовская вол., Епифанский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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