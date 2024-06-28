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Данилушкин Антон Феофанов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Данилушкин Антон Феофанов
Тип записи
о рождении
Номер записи
690-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.11.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
29.11.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 405
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Ларин Андрей Митрофанов
Отец - Ларин Митрофан Несторов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Ларина Василиса Феофанова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Данилушкин Антон Феофанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Данилушкина Евдокия Васильева, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Данилушкин Данила Феофанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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