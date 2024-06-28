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Мосин Иван Петров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Мосин Иван Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
687-р
Роль персоны
Отец
Дата события
11.11.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
12.11.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 404
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Мосин Григорий Иванов
Отец - Мосин Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Мосина Пелагея Яковлева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Степочкина Анна Никитина, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Фомкин Михаил Егоров, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Степочкин Никита Матвеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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