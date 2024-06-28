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Аверьянов Николай Федоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Аверьянов Николай Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
658-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
13.05.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
15.05.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 399
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Гагина Евфросиния Николаева
Отец - Гагин Николай Гаврилов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Гагина Марина Федорова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Аверьянова Евгения Сергеева, крестьянская жена (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Гагин Александр Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Аверьянов Николай Федоров, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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