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Моисеев Алексей Васильев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Моисеев Алексей Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
657-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.05.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
08.05.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 399
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Моисеев Николай Алексеев
Отец - Моисеев Алексей Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Моисеева Елена Евдокимова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошелькова Анастасия Ефремова, крестьянская дочь (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Левин Яков Калинников, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кошельков Ефрем Евдокимов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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