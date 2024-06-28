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Коновалов Антоний Мефодиев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Коновалов Антоний Мефодиев
Тип записи
о рождении
Номер записи
639-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.03.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
05.03.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 395
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Коновалов Антоний Антониев
Отец - Коновалов Антоний Мефодиев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Коновалова Евдокия Владимирова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Глаголева Елизавета Димитриева, дочь умершего псаломщика (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Коновалов Петр Михайлов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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