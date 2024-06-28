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Кошелькова Татьяна Ильина

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошелькова Татьяна Ильина
Тип записи
о рождении
Номер записи
638-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.03.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
02.03.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 395
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Кошелькова Евдокия Иванова
Отец - Кошельков Иван Яковлев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Кошелькова Татьяна Ильина (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Азарушин Николай Мартинов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Родина Вера Яковлева, крестьянская жена (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Родин Алексей Григорьев, крестьянин (д. Марьина, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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