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Кошельков Егор Тимонов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошельков Егор Тимонов
Тип записи
о смерти
Номер записи
541-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
30.08.1910
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 491
Полная запись МК
Счёт умерших: 12 жен
Умерш. - Кошелькова Ксения Егорова, крестьянская дочь (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Кошельков Егор Тимонов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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