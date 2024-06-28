Евсеева Пелагея Павлова
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Евсеева Пелагея Павлова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 507-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 27.11.1909
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Нас. пункт приписки
- д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата смерти
- 27.11.1909
- Возраст (месяцев)
- 2
- Причина смерти
- от скарлатины
- Священнослужители
- Совершал погребение: приходской священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 484
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 30 жен
Умерш. - Евсеева Пелагея Павлова, крестьянская дочь (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Евсеев Павел Никандров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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