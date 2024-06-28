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Шемонаева Александра Мефодиева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Шемонаева Александра Мефодиева
Тип записи
о смерти
Номер записи
485-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
21.07.1909
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 480
Полная запись МК
Счёт умерших: 17 жен
Умерш. - Шемонаева Гликерия, крестьянская дочь (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать умерш. - Шемонаева Александра Мефодиева, крестьянская вдова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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