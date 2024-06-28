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Лаврова Надежда Гаврилова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Лаврова Надежда Гаврилова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
344-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.12.1906
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
08.12.1906
Возраст (лет)
76
Причина смерти
от старости
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Николай Воскресенский; Совершал погребение: приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 457
Полная запись МК
Счёт умерших: 21 жен
Умерш. - Лаврова Надежда Гаврилова, крестьянская вдова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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