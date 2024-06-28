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Кускова Агафья Алексеева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кускова Агафья Алексеева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
333-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.08.1906
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
18.08.1906
Возраст (лет)
66
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Михаил Сретенский; Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 455
Полная запись МК
Счёт умерших: 17 жен
Умерш. - Кускова Агафья Алексеева, крестьянская вдова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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