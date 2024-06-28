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Борисова Евдокия Григорьева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Борисова Евдокия Григорьева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
263-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
16.02.1905
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
16.02.1905
Возраст (дней)
3
Причина смерти
от слабого телосложения
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 424
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 жен
Умерш. - Борисова Евдокия Григорьева, крестьянская дочь (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Борисов Григорий Михайлов, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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