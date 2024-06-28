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Лавров Константин Михайлов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Лавров Константин Михайлов
Тип записи
о смерти
Номер записи
254-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
05.01.1905
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
Губернский Секретарь
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Михаил Сретенский; Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 422
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 жен
Умерш. - Лаврова Евгения Константинова, жена Губернского Секретаря
Муж умерш. - Лавров Константин Михайлов, Губернский Секретарь
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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