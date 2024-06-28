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Сигова Ольга Кириллова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Сигова Ольга Кириллова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
240-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
13.11.1904
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
13.11.1904
Возраст (месяцев)
5
Причина смерти
от золотухи
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Соколов , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 419
Полная запись МК
Счёт умерших: 22 жен
Умерш. - Сигова Ольга Кириллова, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Сигов Кирилл Васильев, крестьянин собственник (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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