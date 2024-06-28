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Акимов Николай Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Акимов Николай Тимофеев
Тип записи
о смерти
Номер записи
237-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
01.11.1904
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Кузьменки, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Соколов , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 419
Полная запись МК
Счёт умерших: 21 жен
Умерш. - Акимова Агриппина Николаева, дочь-девица (с. Кузьменки, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Акимов Николай Тимофеев, крестьянин собственник (с. Кузьменки, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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