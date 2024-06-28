Родионов Григорий Федоров
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Родионов Григорий Федоров
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 227-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 25.07.1904
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. пункт приписки
- с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата смерти
- 25.07.1904
- Возраст (лет)
- 12
- Причина смерти
- убит лошадьми
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 417
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 10 муж
Умерш. - Родионов Григорий Федоров, крестьянский сын (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Родионов Федор Максимов, крестьянин собственник (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Примечание: Неисповедан и не приобщен, а погребен по ведению Станового Пристава Одоевского 2 стана
- Примечание / Дополнительно
- Неисповедан и не приобщен, а погребен по ведению Станового Пристава Одоевского 2 стана
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