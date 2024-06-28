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Кочетков Иван Сергеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кочетков Иван Сергеев
Тип записи
о смерти
Номер записи
165-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
06.02.1903
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 406
Полная запись МК
Счёт умерших: 4 муж
Умерш. - Кочетков Филипп Иванов, крестьянский сын (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Кочетков Иван Сергеев, крестьянин собственник (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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