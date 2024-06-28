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Иванушкина Акилина Алекссева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Иванушкина Акилина Алекссева
Тип записи
о смерти
Номер записи
66-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
25.04.1901
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , псаломщик Виктор Реутов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 391
Полная запись МК
Счёт умерших: 9 жен
Умерш. - Иванушкина Клавдия, крестьянская вдова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать умерш. - Иванушкина Акилина Алекссева, крестьянская вдова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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