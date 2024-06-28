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Швырков Стефан Матвеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Швырков Стефан Матвеев
Тип записи
о браке
Номер записи
90-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
17.02.1910
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
17.02.1910
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 35
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Королев Трофим Арсениев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Хряпина Татьяна Миронова, дочь-девица (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Хряпин Мирон Иванов, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Степочкин Роман Филиппов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Котов Василий Петров, крестьянин (д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Хряпин Терентий Миронов, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Швырков Стефан Матвеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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