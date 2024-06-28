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Кошельков Мирон Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошельков Мирон Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
87-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
31.01.1910
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
31.01.1910
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 34
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Родионов Никифор Ипполитов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Клонская Евдокия Алексеева, дочь-девица (д. Брусовое, Вялинская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Клонский Алексей Ильин, крестьянин (д. Брусовое, Вялинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Евсеев Кирилл Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Левин Яков Калинников, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кошельков Мирон Иванов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Казаков Емельян Данилов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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