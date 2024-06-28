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Коршункова Елена Яковлева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Коршункова Елена Яковлева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
85-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
23.10.1909
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
23.10.1909
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 32
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Семушкин Василий Терентьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Коршункова Елена Яковлева, крестьянская девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Коршунков Яков Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Аникушин Константин Трофимов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Семушкин Илья Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Коршунков Павел Петров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Куненков Владимир Егоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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