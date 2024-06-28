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Шевелев Иван Львов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Шевелев Иван Львов
Тип записи
о браке
Номер записи
84-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
30.01.1909
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
30.01.1909
Священнослужители
священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 32
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Шевелев Евфимий Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кошелькова Елизавета Ефремова, крестьянская девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кошельков Ефрем Евдокимов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Шевелев Галактион Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Шевелев Иван Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тюрин Стефан Лаврентиев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Баранов Василий Евдокимов, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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