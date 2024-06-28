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Прасолова Наталия Леонтьева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Прасолова Наталия Леонтьева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
83-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
18.01.1909
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
18.01.1909
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 31
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Клопов Николай Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прасолова Наталия Леонтьева, крестьянская девица (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Прасолов Леонтий Никитин, крестьянин (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Клопов Никифор Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кузнецов Федор Яковлев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кузнецов Антон Федоров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Герасимов, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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