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Азарушин Петр Федоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Азарушин Петр Федоров
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
63-б
Роль персоны
Жених
Дата события
03.02.1906
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
03.02.1906
Возраст (лет)
34
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 23
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Азарушин Петр Федоров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Максимова Параскева Дмитриева, крестьянская вдова (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Гришин Илья Михайлов, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Герасимов Василий Дмитриев, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Азарушин Антон Федоров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Журавлев Петр Петров, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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