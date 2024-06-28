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Кошельков Феодосий Павлов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошельков Феодосий Павлов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
58-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
26.10.1905
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
26.10.1905
Священнослужители
приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 21
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Прохоров Иван Авдеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кошелькова Феодосия Феодосиева, крестьянская девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кошельков Феодосий Павлов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Гагин Феодул Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Прохоров Игнат Авдеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кошельков Стефан Яковлев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Шарончиков Василий Антонов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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