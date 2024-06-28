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Соборнов Петр Петров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Соборнов Петр Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
56-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
19.10.1905
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
учитель церковно-приходской школы
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
19.10.1905
Священнослужители
приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 20
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Казаков Авраам Емельянов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Киреева Мария Софрониева, крестьянская девица (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Киреев Софроний Архипов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Соборнов Петр Петров, учитель церковно-приходской школы (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Строков Александр Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Киреев Михаил Софрониев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Куненков Владимир Федоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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