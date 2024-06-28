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Родионов Иван Максимов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Родионов Иван Максимов
Тип записи
о браке
Номер записи
55-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
16.10.1905
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
16.10.1905
Священнослужители
приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 20
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Безменов Семен Ильин, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Маленичева Евдокия Иванова, крестьянская девица (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Маленичев Иван Никифоров, крестьянин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Родионов Иван Максимов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Родионов Максим Андреев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Маленичев Сергей Никифоров, крестьянин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Максимов Иоаким Александров, крестьянин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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