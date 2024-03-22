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Гликерия Николаева

Из справочника
Метрические книги д. Бохино прихода с. Камынино-Покровское за 1800-1919 годы
ФИО
Гликерия Николаева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
255-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.05.1862
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Крапивенский
Место прихода
Камынино
Нас. пункт приписки
д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.
Священнослужители
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.982
Полная запись МК
Счёт родившихся: ? жен
Урожд. - Гликерия Николаева
Отец - Николай Андреев, крестьянин (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Мать - Варвара Стефанова (д. Бохино, Сорочинская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Рычко

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