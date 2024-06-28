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Трушина Мария Алексеевна

Из справочника
Кладбище с. Боровское Алтайского края
ФИО
Трушина Мария Алексеевна
Дата рождения
09.08.1947
Дата смерти
28.12.2009
Номер погребения
738
Номер в погребении
1
Год индексации
2020
Нас.пункт нахождения кладбища
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Область
Алтайский край
Район
Алейский муниципальный район
Место
с. Боровское
Полное наименование места погоста
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Боровское Алтайского края
Номер захоронения (условный): 738
Трушина Мария Алексеевна 09.08.1947 - 28.12.2009
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Источник
Индексация данных проведена Администрацией Боровского сельсовета

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