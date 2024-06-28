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Баранов Юрий Дорофеевич

Из справочника
Кладбище с. Боровское Алтайского края
ФИО
Баранов Юрий Дорофеевич
Дата рождения
09.07.1936
Дата смерти
06.04.2009
Номер погребения
730
Номер в погребении
1
Год индексации
2020
Нас.пункт нахождения кладбища
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Область
Алтайский край
Район
Алейский муниципальный район
Место
с. Боровское
Полное наименование места погоста
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Боровское Алтайского края
Номер захоронения (условный): 730
Баранов Юрий Дорофеевич 09.07.1936 - 06.04.2009
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Источник
Индексация данных проведена Администрацией Боровского сельсовета

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