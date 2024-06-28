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Пятакова Мария Кузьминична

Из справочника
Кладбище с. Боровское Алтайского края
ФИО
Пятакова Мария Кузьминична
Дата рождения
1890
Дата смерти
1969
Номер погребения
102
Номер в погребении
1
Год индексации
2020
Нас.пункт нахождения кладбища
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Область
Алтайский край
Район
Алейский муниципальный район
Место
с. Боровское
Полное наименование места погоста
с. Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Боровское Алтайского края
Номер захоронения (условный): 102
Пятакова Мария Кузьминична 1890 - 1969
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Источник
Индексация данных проведена Администрацией Боровского сельсовета

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