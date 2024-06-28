Качкалов П.Т. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКачкалов П.Т.

Качкалов П.Т.

Из справочника
Кладбище с. Аксукент, Казахстан
ФИО
Качкалов П.Т.
Пол
муж
Информация о надгробии
Воинам Советской Армии погибшим при исполнении служебных обязанностей в период Великой отечественной войны 1941-1945гг.
Номер погребения
94
Номер в погребении
3
Фотография (наличие, описание)
без фото
Ссылки на фото
Фото 1
Год индексации
2023
Область
Туркестанская
Район
Сайрамский
Место
с. Аксукент
Полное наименование места погоста
с. Аксукент, Сайрамский р-н, Туркестанская обл., Республика Казахстан
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Аксукент, Казахстан
Номер захоронения (условный): 94
01 | Погорелый Д.П. ??
02 | Бардюк Я.И. ??
03 | Качкалов П.Т. ??
04 | Красулин В.П. ??
05 | Абдуллаев Х. ??
06 | Симаков А.А. ??
07 | Жарко Ф.М. ??
08 | Есюков А.В. ??
09 | Жук М.М. ??
10 | Крюков И.И. ??
11 | Щелок Б.Ф. ??
Примечание: Воинам Советской Армии погибшим при исполнении служебных обязанностей в период Великой отечественной войны 1941-1945гг.
Дополнительная информация
Воинам Советской Армии погибшим при исполнении служебных обязанностей в период Великой отечественной войны 1941-1945гг.
Показать всех в этом погребении
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Артуром Головановым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close