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Пилипчук Мария Алексеевна

Из справочника
Кладбище с. Аксукент, Казахстан
ФИО
Пилипчук Мария Алексеевна
Пол
жен
Дата рождения
08.02.1924
Дата смерти
22.01.1942
Номер погребения
81
Номер в погребении
3
Фотография (наличие, описание)
без фото
Ссылки на фото
Фото 1
Год индексации
2023
Область
Туркестанская
Район
Сайрамский
Место
с. Аксукент
Полное наименование места погоста
с. Аксукент, Сайрамский р-н, Туркестанская обл., Республика Казахстан
Полная информация о погребении
Наименование: Кладбище с. Аксукент, Казахстан
Номер захоронения (условный): 81
01 | Пилипчук Алексей Моисеевич 24.02.1893 - 09.06.1969
02 | Пилипчук Ольга Демьяновна 24.07.1889 - 30.03.1944
03 | Пилипчук Мария Алексеевна 08.02.1924 - 22.01.1942
04 | Тунчик Евгения Станиславовна 1897 - 1953
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Источник
Индексация данных проведена Артуром Головановым

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