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Евдокия Федуловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Федуловна
Пол
жен
Возраст (лет)
70
Год рождения вычисленный
1793
Родственная связь
сестра [1]
Номер семьи
456(1)
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
единоверец
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 570об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 456(1)
01 | Григорий Федулович: 68 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иван Григорьевич: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Филипп Григорьевич: 33 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Мокей Григорьевич: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Демид Григорьевич: 33 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Евдокия Наумовна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Евдокия Федуловна: 70 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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