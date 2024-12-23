Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Васильевич

Иван Васильевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
448(26)
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Драбушино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 569об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 448(26)
01 | Василий Павлович: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Татьяна Евстигнеевна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Васильевич: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Татьяна Васильевна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Анна Васильевна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Егор Павлович: 33 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
07 | Анастасия Павловна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
08 | Агафия Павловна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
09 | Федор Иванович: 32 года | крестьянин государственных имуществ - дядя [1] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.